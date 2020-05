Davide non ce l’ha fatta, Samassi nel dolore per la morte del 30enne caduto dal trattore

“Ciao Davide” scrive il primo cittadino Enrico Pusceddu

Di: Alessandro Congia

La notizia è arrivata purtroppo come un fulmine a ciel sereno, il 30enne Davide Trudu, caduto accidentalmente da un trattore nella tarda serata di ieri, in via Salvo D'Acquisto, non ce l’ha fatta. E’ spirato questa mattina al Brotzu di Cagliari, nel reparto di Rianimazione dove era ricoverato.

Inizialmente le sue condizioni erano apparse molto gravi, nella caduta aveva battuto la nuca, ma i medici erano fiduciosi e avevano fatto intendere che non fosse in pericolo di vita, poi però le sue condizioni di salute si sono aggravate e per l’uomo sfortunatamente non c’è stato nulla da fare.

Un post del sindaco di Samassi, Enrico Pusceddu (raggiunto anche al cellulare da Sardegna Live), sui social: “Ciao Davide”. Davide era ben conosciutissimo e stimato in paese, la sua morte, così tragica, ha lasciato tutti nello sconforto e nel dolore.