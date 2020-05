Ruba una bottiglia di barricata all’Iper Pan La Playa: “Avevo fame”

Denunciato dai Carabinieri di Stampace, avvisati dal personale della vigilanza e dalla direzione in quanto il giovane è andato in escandescenza

Di: Alessandro Congia

Il taccheggio, di per sé, è stato di poco meno di 20 euro: questo il valore di una bottiglia di filu’e ferru barricata, nascosta dentro i pantaloni, ma l’azione furtiva del giovanissimo senegalese non è passata inosservata.

Così, il personale in borghese della società Tiger vigilanza ha fermato il 23enne appena superate le casse: accompagnato in direzione, il ladruncolo si è giustificato con la una frase “avevo fame”, ma poi è andato in escandescenza creando non pochi problemi al personale del centro commerciale e così il direttore ha deciso di chiamare il 112.

I Carabinieri di Stampace sono intervenuti pochi minuti dopo, accompagnando il fermato in caserma: da lì è scattata la denuncia per furto, mentre la merce (la bottiglia di barricata) è stata restituita al centro commerciale La Playa Iper Pan di Cagliari.