L’Italia riparte, Salvini tuona: “Dopo 5 decreti, 450 consulenti pagati, cittadini ancora senza soldi e mascherine”

E’ bufera dopo il discorso-conferenza stampa del Premier Conte di ieri sera: il senatore della Lega spara a zero sugli sprechi del Governo

Di: Redazione Sardegna Live

“Dopo 5 decreti, 15 task force, 450 consulenti e 20 conferenze stampa, milioni di italiani, famiglie, lavoratori e imprese, sono ancora senza tutele, senza cassa integrazione, senza mascherine, senza protezione. Noi lavoriamo per loro, perché nessuno sia lasciato indietro, in Parlamento e fuori. Meno chiacchiere, moduli e commissari, più soldi veri, efficienza e libertà. Meno burocrazia, meno tasse, più libertà d’impresa. Un anno di pace fiscale e zero cartelle esattoriali. Gli Italiani meritano fiducia”.

Così Matteo Salvini, sulla sua fan page di Fb dopo il discorso del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa, ieri sera, per comunicare agli italiani la tanto attesa ripresa dell’economia, con la riapertura ‘totale’ delle attività (quelle che erano rimaste escluse dal lockdown).