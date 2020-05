Cessa il forte vento, bel tempo nuovamente a partire da giovedì

Inizio settimana con cielo nuvoloso e qualche precipitazione: da metà settimana torna il sole

Di: Redazione Sardegna Live

Il forte vento di queste ultime 48 ore ha sferzato l’Isola e creato non pochi disagi in città, intanto stamane sarà possibile frequentare i parchi cittadini, i Giardini Pubblici e il cimitero di San Michele.

Previsioni per domenica 17 maggio 2020

Cielo irregolarmente nuvoloso, maggiori addensamenti pomeridiani sui rilievi dove saranno possibili isolate deboli precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo sul settore occidentale, massime in lieve o moderato aumento sul settore orientale.

Venti: deboli variabili.

Mari: generalmente mossi.

Previsioni per lunedì 18 maggio 2020

Cielo generalmente nuvoloso con deboli precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve calo sul settore orientale.

Venti: deboli variabili, localmente moderati nel pomeriggio.

Mari: generalmente mossi.

Per martedì si prevede cielo nuvoloso con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, attenuazione dei fenomeni l'indomani. Le temperature minime saranno stazionarie, le massime in lieve diminuzione martedì e in leggero aumento il giorno seguente. I venti saranno deboli variabili. I mari saranno generalmente mossi. Sole e bel tempo nuovamente da giovedì.

(fonte Arpas)