Angelo Saracino, l’addio al “signor Barista” della politica regionale: il lutto in Consiglio

Pugliese d’origine, aveva 68 anni, figura storica della “buvette” del palazzo di via Roma

Di: Alessandro Congia

Se ne va in silenzio, in rispettoso silenzio, la figura storica, cordiale, premurosa e discreta di quel palazzone grigio, tra i meandri della Politica regionale: scompare all’età di 68 anni, Angelo Saracino, pugliese doc, storico barista del Consiglio Regionale. Grande lavoratore, figura impeccabile ed eccellente uomo discreto, che mai e poi mai faceva trapelare informazioni dei consiglieri, assessori o addetti ai lavori: il suo era un rispettoso silenzio, gradito da chiunque, così come doveva essere.

Sempre pronto e gentile a rifocillare con colazioni, pausa pranzo e aperitivo le pause di chi portava avanti i lavori in Consiglio Regionale: grande cordoglio da tantissime figure ed esponenti politici che lo ricordano con tanti post di affetto, vicini alla famiglia e alla moglie Patrizia, un uomo che dopo tutto, si è fatto voler bene senza mai voler nulla in cambio.