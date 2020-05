Davide, 30enne, caduto dal trattore: è grave ma non è in pericolo di vita

Le condizioni dell’uomo, seduto sul parafango del mezzo guidato da un amico, erano apparse gravi

Di: Alessandro Congia

Forse una brusca sterzata del mezzo, oppure l’uomo ha perso l’equilibrio cadendo sull’asfalto e colpendo violentemente la testa. Davide Trudu, 30enne, di Samassi, è tuttora ricoverato in Rianimazione all’ospedale Brotzu di Cagliari, dopo essere stato elitrasportato d’urgenza nella tarda serata di ieri.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo era seduto a bordo di un trattore guidato da un amico mentre si recavano in un terreno per raccogliere alcune balle di foraggio, quando, ancora per cause da accertare, Davide sarebbe caduto dal trattore finendo rovinosamente a terra e battendo la nuca.

Da qui l’allarme al 118 e ai Carabinieri: in via Salvo D’Acquisto sono arrivato immediatamente i soccorsi e anche l’elisoccorso, insieme ai Carabinieri: il 30enne, fortunatamente, non è in pericolo di vita.