“Cagliari invasa dai rifiuti”, lo denuncia il comitato Arrosa collettivo

Il comitato: “332 i giorni con i rifiuti”

Di: Redazione Sardegna Live

Secondo il comitato di Cagliari Arrosa collettivo la città è invasa dai rifiuti: “Tra qualche mese, la giunta Truzzu compirà il suo primo anno di mandato al governo della città di Cagliari”, ha detto il portavoce Valerio Piga. “Anche io – ha proseguito Piga - compirò un anno da quando giornalmente sto denunciando la situazione di degrado e di abbandono della nostra città. La situazione, invece che migliorare, è peggiorata sul fronte della gestione dei rifiuti. Ormai cumuli abbandonati in tutti i quartieri fanno bella mostra per settimane. L'incapacità di far rispettare le regole è palese e purtroppo chi ne paga le conseguenze sono i cittadini onesti che fanno la differenziata per bene e pagano cifre molto alte di tari”.

Il componente del comitato punta il dito sull’amministrazione comunale: “Lo ripeto a distanza di quasi un anno, la giunta Truzzu è in assoluta difficoltà e la situazione ormai gli è sfuggita di mano. Promettere è facile, governare è un altra cosa. Oggi pubblico alcune foto scattate in questi giorni che testimonia il totale degrado che regna a Cagliari. Fa male vederla così, il Sindaco e l'assessore all'ambiente si assumano la responsabilità del totale fallimento del loro operato”.