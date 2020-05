Attentato incendiario nella notte: distrutta la palestra comunale di Pirri

La struttura era stata ristrutturata di recente. Benucci e Marcello: “Atto miserabile e vile”

Di: Redazione Sardegna Live

Attentato incendiario nella notte. Ignoti hanno dato fuoco alla palestra di via Degli Stendardi a Pirri, ristrutturata di recente. Ingenti i danni alle attrezzature sportive delle società che si allenavano nella struttura e del parquet da gioco.

“Questi atti miserabili non dovrebbero esistere. Già qualche mese fa, segnalai all’Assessore competente che vi erano stati dei furti all’interno della Palestra, ora le fiamme. Sono davvero disgustato. Chiederemo al Sindaco, di trovare le somme necessarie nel Bilancio, per poter ristrutturare immediatamente affinché l’attività sportiva possa riprendere il prima possibile”, queste le parole del consigliere comunale Marco Benucci (Progressisti). “Non ci sono parole – ha proseguito Benucci - alla vista si presenta cupa, coperta di fuliggine e materiale tossico, aria irrespirabile. Prima era lucente un gioiellino che oggi la municipalità di Pirri, le sue storiche società di Pirri Asd Beta e Asd Gymnos Pirri e l’intero Comune di Cagliari pagina istituzionale hanno perso”.

Sull’atto incendiario è intervenuto anche il consigliere comunale Fabrizio Marcello (Pd): “Stanotte la mano malvagia ha dato fuoco alla palestra. Il gesto vile ha mandato in fumo anni di duro lavoro. Chi ha visto deve denunciare. Bisogna dare un segnale forte aiutando le forze dell'ordine, perché quanto accaduto non succeda più. Ci attiveremo in consiglio comunale perché venga quanto prima riaperta”.