Esplode il motore di un climatizzatore: principio d’incendio in una palazzina

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area

Di: Redazione Sardegna Live

Esplosione e principio incendio oggi, alle prime ore del mattino al secondo piano di una palazzina. Il motore di un climatizzatore, posto all’esterno dell’abitazione, è esploso per cause ancora da accertare. Il fatto è avvenuto a Cagliari in via Ciociaria. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando locale, allertati dai residenti, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area.

L’intervento immediato dei pompieri ha evitato che partisse l’incendio, ora si cerca di capire quali siano state le cause dell’esplosione. Nessuna persona è rimasta coinvolta.