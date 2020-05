Le Bandiere blu sventolano in sei spiagge di Tortolì

Sindaco Cannas: “Un riconoscimento che acquista ancora più valore in un periodo particolare e delicato come questo”.

Di: Redazione Sardegna Live

Per il sesto anno consecutivo a Tortolì sventolano sei Bandiere Blu: i vessilli della Federazione per l'educazione ambientale, che certificano l’assoluta qualità dell’ambiente, dei servizi e la gestione sostenibile del territorio sventoleranno nell'estate 2020 nelle due spiagge di Orrì, Cea, Foxi Lioni, Il Golfetto, La Capannina e Porto Frailis.

Per il sindaco Massimo Cannas si tratta di “un riconoscimento che acquista ancora più valore in un periodo particolare e delicato come questo. Un segno di buon auspicio per la ripartenza del territorio in chiave turistica, traino per tutta l'economia locale. Nell’attesa che arrivino le linee guida sulla fruizione del litorale da parte dei cittadini e degli operatori turistici, un importante e positivo segnale di incoraggiamento in vista dell'imminente stagione turistica”.

Un obiettivo voluto dalla maggioranza, ottenuto grazie alla collaborazione dell’ufficio Ambiente.





La Bandiera Blu è un eco-label assegnato alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio. "Abbiamo confermato per il sesto anno consecutivo le bandiere blu in ben sei spiagge del litorale, questo rende ancora una volta la nostra comunità orgogliosa - commenta l’assessore all’Ambiente Walter Cattari - Grazie anche alla collaborazione di tutti i cittadini e degli operatori turistici, il nostro comune può fregiarsi ancora una volta del prestigioso vessillo che certifica la qualità del nostro mare, che abbiamo tutti noi il dovere di salvaguardare”.





Le sei spiagge tortoliesi sono state premiate seguendo i criteri imperativi di Legambiente: eccellente qualità delle acque, educazione e informazione ambientale, gestione ambientale, raccolta differenziata, aree pedonali, spazi verdi e dotazione di servizi nelle spiagge. Sono questi i criteri 'green' che anche quest'anno il comune ha rispettato e che hanno permesso di confermare le bandiere blu.