Fine settimana nuvoloso in Sardegna

Previsioni per sabato e domenica

Di: Redazione Sardegna Live - Arpas sardegna

Cielo prevalentemente nuvoloso per la presenza di nubi medio-alte. Non si escludono isolate precipitazioni deboli sul settore orientale nella seconda parte della giornata.

Temperature: minime in lieve o moderato aumento, massime in diminuzione sul settore orientale, stazionarie o in lieve aumento altrove.

Venti: deboli o localmente moderati dai quadranti orientali. Temporanei rinforzi da Est fino a burrasca sulle coste meridionali e settentrionali fino alle ore centrali. Attenuazione in serata.

Mari: generalmente mossi, localmente molto mossi.

Le temperature nel dettaglio:





Previsioni per domenica 17 maggio 2020

Cielo irregolarmente nuvoloso.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime in lieve o localmente moderato aumento.

Venti: deboli variabili.

Mari: generalmente mossi.

Le temperature nel dettaglio: