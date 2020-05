A Bari Sardo i monumenti cambiano colore per festeggiare la Bandiera blu

Il centro ogliastrino ha ottenuto il riconoscimento per il terzo anno consecutivo

Di: Redazione Sardegna Live

A Bari Sardo i monumento si colorano d’azzurro per festeggiare l’ottenimento della Bandiera blu. Per il terzo anno consecutivo la bandiera sventolerà nelle spiagge di Barì, Pranargia e Bucca e' Strumpu. A darne notizia Comune attraverso la pagina Facebook.

“Terzo anno consecutivo di Bandiera Blu per le nostre spiagge di torre di Barì, Pranargia e Bucca e' Strumpu, che si traduce non solo in rispetto dei parametri delle acque di balneazione ma anche in una gestione sostenibile del territorio ad ampio spettro (raccolta differenziata, uso di fonti rinnovabili, educazione ambientale e tanto altro). Certo un anno particolare, surreale la consegna del riconoscimento in videoconferenza con i referenti della Fee, e ancora più surreale sarà l'estate 2020 della nostra Bandiera Blu all'insegna del Covid.

In attesa di prescrizioni precise su come rendere fruibili le nostre spiagge, cercheremo di tradurre quanto più possibile l'emergenza sanitaria, in un evento per noi di crescita positiva.

Quest'estate, in linea con quanto previsto dalle Linee guida dettate dalla Fee, miglioreremo i servizi presenti nelle spiagge premiate, in totale quasi 9 chilometri di costa, in un’ottica di maggiore attenzione verso gli utenti e le loro necessità essenziali in questo particolare momento, e di una migliore fruibilità in sicurezza e serenità delle spiagge”.