Macomer. Incendio in un’abitazione: in salvo due anziani

L'abitazione è andata in parte distrutta dalle fiamme

Di: Redazione Sardegna Live

Due anziani sono stati salvati dai vigili del fuoco durante le operazioni di spegnimento di un incendio divampato intorno alle 16:30 in una casa di via Brigata Sassari a Macomer.

I proprietari sono stati evacuati tempestivamente e affidati alle cure del 118, ma - secondo quanto si apprende - non sono rimasti né feriti né intossicati.

L'abitazione è andata in parte distrutta dalle fiamme. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.