Nuoro. Incendio in un appartamento: coppia ustionata

I vigili del fuoco sono entrati in azione intorno alle 3:40 per domare le fiamme in un appartamento al primo piano

Di: Redazione Sardegna Live

Una coppia ustionata e una palazzina evacuata. È il bilancio dell'incendio di questa notte a Nuoro. I vigili del fuoco sono entrati in azione intorno alle 3:40 per domare le fiamme in un appartamento al primo piano di in un condominio in Via Einaudi. All'arrivo dei vigili le due persone che abitano nella casa, marito e moglie, sono stati presi in consegna dal 118.

La coppia, secondo quanto si apprende ha riportato alcune ferite da ustione ed è rimasta lievemente intossicata. Mentre la squadra dei pompieri ha lavorato per estinguere le fiamme, i carabinieri e gli agenti della Polizia di Stato hanno evacuato precauzionalmente la palazzina dove abitano quattro famiglie.

Ancora in fase di accertamento le origini del rogo, ma dai primi rilievi sembra che le cause possano essere accidentali. Ingenti i danni che hanno coinvolto tutti i vani compresi gli arredi mentre non si registrano problemi alle strutture murarie.