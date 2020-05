Vigilanza Tiger Srl: “Il nostro obiettivo? La vostra serenità e sicurezza”

Un’esperienza di oltre 25 anni nel settore della Vigilanza Privata

Di: Redazione Sardegna Live

Piantonamento fisso, ronda, antitaccheggio, ma anche Portierato, Installazione di impianti d’allarme e di videosorveglianza sono soltanto alcuni dei servizi erogati dall’Istituto di Vigilanza di Quartu Sant’Elena, che si trova in Via Varsavia. Con un’esperienza di oltre 25 anni nel settore della Vigilanza Privata, la Vigilanza Tiger Srl svolge ogni giorno, 365 giorni l’anno e 24 ore su 24, i propri servizi con l’obiettivo di contribuire a rendere più sicuri i territori in cui viviamo.

L’azienda nasce nel 1993 con il nome di Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucciu Omero (fondatore e veterano del settore, con alle spalle ormai 46 anni di esperienza nella vigilanza privata).

Oggi, anche con la nuova veste di Vigilanza Tiger Srl, l’azienda continua a mantenere la sua originaria missione personale e professionale, una politica di azione basata su due punti fondamentali:

una attenta salvaguardia dei territori in cui svolge i propri servizi, in modo particolare quello sardo in cui nasce e la lotta alla disoccupazione, piaga che, giorno dopo giorno, mette sempre più in ginocchio il nostro Paese.

1. Dagli inizi della vostra attività nel 1993, com’è variata la vostra azienda?

Nel corso di questi anni, il settore della sicurezza privata a tutela del patrimonio del cliente è cambiato molto e noi naturalmente ci siamo modificati con esso. Siamo cresciuti sempre più dal punto di vista professionale, del numero di operatori e del numero di servizi offerti. Dunque, il fine ultimo è garantire al cliente, con un portafoglio quanto più completo di diverse figure opportunamente preparate, un servizio mirato a 360 gradi. Siamo presenti in tutto il territorio sardo e, grazie al nostro personale, che conta oltre 200 addetti, suddivisi per mansioni e qualifiche nei vari rami dell’azienda, siamo in grado di offrire:

da un lato, i canonici servizi di vigilanza armata (piantonamento, antitaccheggio, telesorveglianza, videosorveglianza, teleallarme satellitare, pronto intervento, antirapina) mediante l’uso di Guardie Particolari Giurate;

dall’altro, servizi di custodia e portierato, reception, controllo accessi, controllo merci, parking, ma anche installazione e manutenzione di impianti d’allarme, servizi di security informatica, analisi del rischio con individuazione di piani e contromisure. La nostra Sede Legale e Operativa si trova a Quartu Sant’Elena, in via Varsavia 47, Unità Locale in Via Cadorna 47. Altre nostre sedi operative si trovano ad Oristano, Nuoro e Sassari.

2. Qual è il vostro punto di forza comune tra allora e oggi?

Uno dei nostri punti di forza è naturalmente tutto il nostro staff, composto da manager, guardie giurate, portieri e impiantisti di grande professionalità e spesso anche di lunga esperienza, alcuni lavorano sul campo anche da oltre vent’anni. Lavorare coesi, sapendo di essere un team unico, è il vero motore di una azienda. Inoltre il nostro lavoro si basa sulla massima trasparenza, professionalità e lealtà verso i nostri clienti, quindi naturalmente la nostra priorità è instaurare un rapporto di completa fiducia con loro.

Quindi il secondo punto di forza che possiamo dichiarare con orgoglio, poiché ci è stato riconosciuto dai nostri stessi clienti, è l’essere a completa disposizione del cliente in qualsiasi momento. La tempestività nell’intervenire, anche a richieste dell’ultimo minuto, fa si che il nostro cliente veda in noi un supporto su cui fare pieno affidamento. Ci consideriamo, infatti, non come un semplice fornitore di servizi a se stanti, ma come un partner a supporto anche della crescita del cliente, impostando il nostro servizio sulla cura completa delle sue esigenze. Sappiamo che anche in futuro non dovrà mai mancare questo requisito fondamentale.

3. Quindi nei casi di emergenza, potete garantire un intervento tempestivo?

La Vigilanza Tiger opera 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, garantendo l’intervento immediato dell’autopattuglia con guardia giurata armata, ad esempio, oppure l’intervento tecnico degli impiantisti, o ancora la presenza immediata di un custode, laddove si renda necessario.

4. Che tipo di target vi chiama con maggiore frequenza? Chi sono i vostri clienti più assidui? Enti? Privati? Attività commerciali?

Abbiamo utenze-clienti davvero di qualsiasi genere dagli Enti pubblici e privati, alle aziende di piccole e di grandi dimensioni, fino ad arrivare ai privati cittadini, ai quali garantiamo tutti i servizi relativi alla sicurezza, tramite l’uso della figura della guardia giurata, del portiere e dell’impiantista: installazioni e manutenzioni di impianti di allarme, piantonamenti fissi armati, ronde notturne e diurne, servizi di antitaccheggio tramite guardie giurate in borghese, servizi di videosorveglianza e telesorveglianza, servizi di portierato con custodi non armati in grado di gestire guardiania e controllo accessi di utenze e postazioni, ecc.

5. Dal momento in cui venite contattati da un cliente interessato ai vostri servizi, quanto tempo solitamente trascorre da una pianificazione del lavoro alla realizzazione?

Come abbiamo detto, uno dei punti fondamentali del nostro lavoro è la tempestività. Il cliente viene immediatamente seguito dal nostro Ufficio Commerciale, il quale, attraverso un appuntamento mirato col cliente, studia insieme a lui quale servizio sia più adatto alle sue esigenze:

La direzione commerciale, tramite un opportuno sopralluogo tecnico, consiglia quale o quali tipologie sia più sicuro adottare e stila uno o più preventivi per permettere al cliente di fare la scelta più agevole per se:

ad esempio, più passaggi notturni di ronda di una guardia giurata, per tenere sotto controllo una casa dall’esterno, oppure il collegamento di allarmi e telecamere, oppure ancora la composizione di un pacchetto che preveda entrambi.

FACEBOOK: https://www.facebook.com/VigilanzaTigerSrl/

SITO WEB: https://www.vigilanzatiger.it/

6. In che modo il vostro lavoro influisce sul compimento di atti illeciti?

Il solo fatto di sapere che un’abitazione, un negozio, un deposito, o qualsiasi altro bene mobile o immobile, sia videosorvegliato, e controllato da un operatore, è un buon deterrente per chiunque abbia in mente di compiere atti illeciti. Il nostro lavoro si basa sul cercare di prevenire nel migliore dei modi e con ogni mezzo a disposizione (es: videocamere, impianti d’allarme, ronde), avvisando prontamente le forze dell’ordine, con cui collaboriamo attivamente, quando scopriamo il compimento di un atto illecito.

7. Quali sono i rischi per gli operatori della sicurezza?

I rischi ci sono e sono tanti, gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo. In questo lavoro è normale aspettarsi di tutto. Il lavoro delle Guardie e dei Portieri è mirato a cercare di prevenire ed evitare azioni delittuose e questo vuol dire che c’è la possibilità di entrare in contatto con persone pericolose.

Per svolgere questo tipo di servizi ci vogliono serietà, pazienza, autocontrollo e coraggio. La professionalità e la precisione con cui ogni operatore segue le procedure previste per ogni servizio sono fondamentali per l’espletamento di esso e per la sicurezza degli operatori stessi. Riteniamo fondamentale sensibilizzare chiunque sulla difficoltà e sull’importanza dei servizi di sicurezza preventiva, affinché venga riconosciuto il duro impegno degli operatori e vengano messi in condizione di poter svolgere al meglio i loro compiti.

8. Che tipo di innovazioni sono state apportate nel settore negli ultimi anni? E quali sono i vostri progetti futuri?

I modi per fare, garantire e gestire la la sicurezza degli utenti sono in costante evoluzione soprattutto sotto l’aspetto normativo. Basti pensare ai passi da gigante che ha fatto la tecnologia per fornirci un sempre maggiore livello di tranquillità e, di conseguenza, le nuove norme che si sono rese necessarie per regolamentare questi aspetti. Il futuro è un’incognita per tutti.

Sicuramente, il nostro progetto principale è quello di tenerci costantemente aggiornati per fornire i nostri servizi ad un livello sempre più ottimale che vada di pari passo con le novità che costantemente si presentano.

