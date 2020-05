Il Covid-19 mette un freno anche all’Ardia: l’edizione 2020 non si svolgerà

Una notizia che per i sedilesi suona come un colpo al cuore.

Di: Redazione Sardegna Live

La notizia è stata data in mattinata dal parroco: l’edizione 2020 dell’Ardia di Sedilo non andrà in scena. Per il prossimo mese di luglio quindi nello sterrato della chiesetta campestre dedicata a San Costantino, non ci saranno fiumi di gente, cavalli adornati a festa, cavalieri che portano fieri sas pandelas e i nuvoloni di polvere.

L’annuncio è stato fatto in chiesa da don Battistino Mongili, durante la messa in onore di Sant’Isidoro. Quest’anno l’Ardia non si farà a causa dell’emergenza sanitaria. Una notizia che per i sedilesi suona come un colpo al cuore.