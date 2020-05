Il grande cuore del Rotaract Club per la Caritas: arriva un carico di doni per i neonati

Un 'filo conduttore' di solidarietà, amore e altruismo: ecco cosa è stato consegnato alla Fiera di Cagliari

Di: Alessandro Congia

Continua l’impegno dei giovani del Rotaract Club di Cagliari in questo periodo di emergenza Covid-19. Oggi nel Centro di distribuzione viveri della Caritas Diocesana Cagliari, presso la Fiera di viale Diaz, è arrivato un carico di omogeneizzati, pannolini e biscotti da consegnare alle famiglie con bambini neonati.

«Un gesto ancora più significativo perché promosso da giovani desiderosi di mettersi in gioco e rendersi utili a chi sta vivendo un momento di grande difficoltà – ha detto il direttore don Marco Lai. Il gesto contribuisce ad arricchire l’offerta dei prodotti da destinare alle famiglie bisognose, senza trascurare i più piccoli, per i quali non sempre si riesce a far fronte all’acquisto di questo tipo di generi di prima necessità. Già nei giorni scorsi gli stessi giovani avevano promosso una raccolta fondi on line per l’acquisto di prodotti per la prima infanzia, da destinare attraverso la Caritas alle famiglie più fragili nell'ambito del progetto "NutriAmo il futuro".