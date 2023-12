Olbia. Auto in fiamme all’alba, indagano i carabinieri

Il rapido intervento dei Vigili del fuoco ha impedito che le fiamme si propagassero nei cortili delle vicine abitazioni

Di: Redazione Sardegna Live

I vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti questa mattina intorno alle 6:30 per l’incendio di un’auto in località Pittulongu. Il rapido intervento dei Vigili del fuoco ha impedito che le fiamme si propagassero nei cortili delle vicine abitazioni. Le cause sono in fase di accertamento e non si segnalano feriti. Sul posto anche i carabinieri di Olbia che indagano su quanto avvenuto.