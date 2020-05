Polizia, spaccio di droga: due persone nei guai

Operazione delle Volanti

Di: Alessandro Congia

Continuano incessanti in tutto il territorio della Provincia i controlli per garantire l’osservanza delle misure di contenimento del Covid-19, anche in questa “Fase 2”. La Polizia di Stato, che durante tutto il periodo di emergenza sanitaria non ha mai distolto l’attenzione nei confronti dei fenomeni di criminalità diffusa, ha attuato un potenziamento dei servizi, nell’ottica di una sempre più efficace azione di prevenzione e di contrasto anche dei reati predatori e di spaccio di stupefacenti e ancora di più in una situazione in cui vi sono più opportunità di spostamento.

Ieri mattina, personale dei “Falchi” ha proceduto all’arresto di Keita Amadou, 19enne gambiano, senza fissa dimora. Nell’ambito di servizi finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, che proseguono incessanti anche in questa particolare fase di emergenza sanitaria, a seguito di attività info investigativa gli investigatori della Polizia di Stato apprendevano che presso lo stabile occupato da giovani africani, sito in via Riva di Ponente 27, era in atto un’intensa attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Così “Falchi” insieme agli gli Agenti delle Volanti hanno fatto irruzione dentro lo stabile, dove il Keita Amadou è stato sorpreso mentre era in procinto di consegnare un involucro nelle mani di un altro straniero, contenente circa 6 grammi di marijuana.

Durante il controllo il giovane tentava di disfarsi di un marsupio al cui interno vi era la somma di euro 2.220 euro. Altre 6 bustine in cellophane trasparente, con in totale circa 30 grammi di Marijuana, sono state trovate sotto il letto di Amadou, nascoste all’interno di uno zaino. Amadou è stato tratto in arresto per di spaccio di sostanza stupefacente. Stamattina l’udienza direttissima.

Altra perquisizione a carico di altro giovane sub-sahariano noto a quest’ufficio per precedenti arresti, C. S. 35enne gambiano, permetteva di rinvenire una busta contenente quasi 9 grammi di marijuana. Quest’ultimo è stato indagato in stato di libertà per il delitto di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.