Abitazione in fiamme a Sassari, sul posto i Vigili del fuoco

Incendio in appartamento. Tratti in salvo un novantenne disabile e la figlia

Di: Redazione Sardegna Live

Una squadra dei Vigili del fuoco di Sassari è intervenuta questa notte, alle 3:30 circa, per un incendio all'interno di un'abitazione in via Magellano a Sassari.

Le fiamme, originatesi nella camera da letto, hanno sviluppato una densa nube di fumo. I Vigili arrivati sul posto hanno tratto in salvo i due occupanti, un novantenne disabile e la figlia.

L'anziano è stato poi trasportato al pronto soccorso per controlli dall'ambulanza del 118 accorsa sul posto. L'appartamento è stato seriamente danneggiato.