Serena e Pago si sono lasciati, di nuovo. Ad annunciarlo è l’influencer su Instagram

Di: Redazione Sardegna Live

Ha pubblicato una sua foto con felpa rosa, capelli raccolti e uno sguardo triste. Nel lungo post pubblicato su Instagram Serena Enardu, influencer di Quartu, annuncia la rottura, l’ennesima, con il cantante Pacifico Settembre, in arte Pago.

“Personalmente non avrei mai dovuto prendere il mio telefono e scrivere ciò che andrete a leggere”, inizia così il post della donna. “Non ho voglia di condividere con nessuno il malessere che ho dentro, ma vi ho coinvolto, avete gioito e tifato per noi. Voglio essere io a dirvi che con Pacifico abbiamo avuto una pesante litigata che ci ha portato ad allontanarci nuovamente”.

Nel posto poi aggiunge che: “L’amore non basta per far andare avanti un rapporto, ci vuole prima di tutto la stima e la fiducia. Se mancano questi due ingredienti i gesti e le parole vengono continuamente fraintesi.. Non sempre chi decide di perdonare ce a fa veramente e chi ha sbagliato in passato non può essere trattato a vita come colpevole”. Da parte del cantautore ancora nessun post che si riferisce alla relazione con Serena. I due si erano lasciati alla fine del programma tv Temptation Island a causa del flirt di Serena con uno dei single e poi si erano rimessi insieme, qualche mese fa, sempre in tv durante il Grande Fratello Vip.