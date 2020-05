Bandiere Blu, la Sardegna conferma le 14 località

New entry Gala Gavetta alla Maddalena

Di: Redazione Sardegna Live

La Sardegna conferma anche per il 2020 le sue 14 bandiere blu per le acque più pulite e il rispetto dell'ambiente: otto nel Sassarese e in Gallura (Badesi, Trinità d'Agultu-Vignola, Santa Teresa, La Maddalena, Palau, Castelsardo, Sorso e Porto Ferro); una a Oristano (Torre Grande); una nel nuorese (Tortolì-Barisardo); quattro nel sud Sardegna (Mare Pintau, il Poetto di Quartu, Porto Tramtzu, la spiaggia di Maladroxia a Sant'Antioco). New entry Cala Gavetta, alla Maddalena.

Sono 195 i comuni italiani che hanno ottenuto il riconoscimento dalla ong internazionale Fee (Fondazione per l'educazione ambientale), basato sui prelievi delle Arpa, le agenzie ambientali delle Regioni. La Liguria sale a quota 32 località in cima alla classifica nazionale. Seguono la Toscana con 20 e la Campania con 19.

Sono 15 le località delle Marche e della Puglia, subito dopo viene la Sardegna a pari merito con la Calabria. L'Abruzzo resta a 10, il Lazio a 9 bandiere come il Veneto. Sicilia 8, Emilia Romagna 7, Basilicata 5 , Friuli Venezia Giulia 2, Molise 1.