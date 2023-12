Tragedia ad Arzachena: Giovanni Fresi ucciso per strada dal figlio

L'uomo è stato fermato e arrestato dai carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live; foto: Giovanni Fresi

Tragedia ad Arzachena. Nella notte di oggi, 28 dicembre, Michele Fresi, 35enne, avrebbe colpito al cranio con un bastone suo padre, al culmine di un litigio, uccidendolo.

Successivamente avrebbe ferito una donna e aggredito i carabinieri chiamati in soccorso. I due militari sono stati soccorsi e accompagnati in ospedale. La vittima è Giovanni Fresi, orefice di 58 anni.

L’uomo, dopo aver compiuto il fatto, sarebbe stato arrestato e condotto nella caserma di Olbia per essere interrogato.

AGGIORNAMENTO 09:34

I FATTI - Stando alle prime ricostruzioni, Michele Fresi avrebbe trovato e raccolto un pezzo di legno all'esterno di un locale, ad Arzachena, e con quello avrebbe colpito suo padre, Giovanni Fresi, uccidendolo sul colpo.

L'episodio è avvenuto intorno all'1:30 di notte, vicino all'ingresso di un locale in viale Costa Smeralda dove il 35enne stava trascorrendo la serata; è probabile che l’uomo fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e per quello sarebbe andato in escandescenze.

Insieme ai carabinieri è arrivato sul posto anche il padre che ha cercato di calmarlo, ma il 35enne avrebbe avuto una reazione violenta: ha raccolto da terra un grosso pezzo di legno e lo ha usato per colpire il padre alla testa.

AGGIORNAMENTO 10:32

Michele Fresi si trova ancora nella caserma dei carabinieri della stazione di Olbia ed è difeso dall'avvocato Nino Vargiu.

Il 35enne, che da tempo avrebbe problemi con l'abuso di sostanze stupefacenti e alcol è persona già nota alle forze dell'ordine per i suoi scatti d'ira. Ora l’uomo è a disposizione dell'autorità giudiziaria.

In corso gli accertamenti sulla salma del padre, Giovanni Fresi, che non è stata ancora restituita ai familiari.

AGGIORNAMENTO DELLE 10:53

Avrebbe colpito il padre davanti a casa poco distante dal locale dove aveva trascorso la serata. È quanto sta emergendo in queste ore dall'omicidio ad Arzachena dell'orafo 58enne Giovanni Fresi, ucciso con una bastonata dal figlio Michele, di 35, che è stato fermato e si trova ora nella caserma dei carabinieri a Olbia. il 35enne, secondo quanto si apprende, si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere.

Il tutto si è verificato in una strada laterale di Viale Costa Smeralda, via Ruzittu, davanti al portone d'ingresso della casa in cui vive Michele Fresi, adiacente alla bottega orafa del padre. Attorno all'1:30 di stanotte, il 35enne si trovava all'interno di un bar limitrofo alla propria abitazione in compagnia, tra gli altri, di una ragazza, quando avrebbe iniziato a infastidire gli avventori del locale. Per questo motivo i titolari dell'attività lo avrebbero allontanato e avvisato il padre che, come spesso accadeva, sarebbe accorso per riportare il figlio alla calma e accompagnarlo a casa.

I due sarebbero arrivati fino al portone dell'abitazione del 35enne e, lo stesso, avrebbe colpito più volte alla testa il padre Giovanni con un bastone. Ancora non si conoscono le motivazioni del gesto.

Quando i carabinieri sono giunti sul posto avrebbero avuto difficoltà a immobilizzare il 35enne che era in evidente stato di alterazione. Nella colluttazione è stata colpita in maniera lieve anche la ragazza che era nel bar con il 35enne.