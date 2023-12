Salvini a Cagliari accolto da 2 potenziali candidati governatore

Il presidente della Regione Christian Solinas e il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu

Di: Redazione Sardegna Live

È iniziato verso le 10:20 di questa mattina il sopralluogo del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini al cantiere per la riqualificazione della Caserma dell'Arma dei Carabinieri "Livio Duce" (Ex Cascino) in piazza San Bartolomeo a Cagliari.

Ad accoglierlo tra gli altri il presidente della Regione Christian Solinas e il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, entrambi in lizza per il posto da candidato governatore alle regionali del 25 febbraio. La scelta da parte dei partiti del centrodestra verrà fatta solo tra qualche giorno.

Intanto a Villa Devoto - sede di rappresentanza della presidenza della Regione sarda - si è tenuto l'incontro con lo stesso presidente Solinas nel quale si sarebbe discusso proprio delle prossime elezioni regionali e del bis per il governatore uscente.

"Per la Sardegna sono pronti dieci miliardi di investimenti nei prossimi anni fra infrastrutture, strade ferrovie. Una risposta a chi magari non si aspettava tutta questa attenzione per l'isola. Ci serviranno però anni per recuperare i decenni", ha detto Matteo Salvini dopo la visita del cantiere della nuova caserma dei carabinieri "Livio Duce" a Cagliari.

"Solo dall'Anas sono previsti circa 5 miliardi, per la rete ferroviaria quasi 4 miliardi, per porti e aeroporti, salvo Bruxelles, stiamo lavorando. Per le ferrovie a Nuoro abbiamo istituito un tavolo ad hoc, 400 chilometri di rete non bastano alla Sardegna: stiamo lavorando anche sui tempi di percorrenza", ha aggiunto. Per quanto riguarda le opere pubbliche a Cagliari Salvini ha assicurato una nuova visita alla città. "C'è un ottimo rapporto - ha detto - Truzzu è un sindaco in gamba".

E non si sbottona sul tema della fusione degli aeroporti sardi: "Non imporremo mai scelte calate dall'alto sulla Sardegna". Soddisfazione per i lavori alla caserma: "Un presidio per la sicurezza - ha detto - Una parte di Cagliari tornerà a nuova vita con la restituzione di quest'opera. Peccato per il tempo perso: con il nuovo codice degli appalti si eviterà di perdere otto anni per una struttura da otto milioni".