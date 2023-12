Salvini a Cagliari per un incontro con Solinas

Il ministro farà anche un sopralluogo in un cantiere

Di: Redazione Sardegna Live, foto di repertorio

Matteo Salvini, in vista delle elezioni regionali, sbarca a Cagliari per una serie di incontri per definire la questione più spinosa che sta agitando il centrodestra: la scelta del candidato presidente per il voto del 25 febbraio.

Il ministro delle infrastrutture, partito con il primo volo da Roma, dove rientrerà stasera stesso - comma annuncia in un post sui social da Fiumicino - incontra subito il governatore uscente Christian Solinas, che vorrebbe correre per il bis e che è espressione del patto Lega-Partito Sardo d'Azione.

Il faccia a faccia dovrebbe servire a confermare il sostegno del Carroccio alla ricandidatura di Solinas, rispetto agli altri nomi proposti dagli alleati tra i quali quello del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, avanzato da Fdi.

Per il leader del Carroccio anche "sopralluoghi sui cantieri e incontri con imprenditori e amministratori sardi", come scrive su Fb. Alle 10, infatti, è previsto un sopralluogo al cantiere per la riqualificazione della caserma dell'Arma dei Carabinieri "Livio Duce" (ex Cascino) in piazza San Bartolomeo, dove ci sarà il tempo anche per un breve incontro con la stampa.