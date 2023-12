Tragedia nel giorno di Natale: muore all'ingresso di Dualchi

Incidente mortale questa mattina all'ingresso del paese

Di: Redazione Sardegna Live

Per cause in corso di accertamento, un Fiat Dobló ha sbandato andando ad impattare contro la grande pietra situata all’ingresso del paese di Dualchi (NU).

Purtroppo per il conducente non c’è stato nulla da fare, vani sono stati i tentativi di rianimazione.

L’incidente mortale si è verificato questa mattina, 25 dicembre, poco prima delle 9, in località “Su Pischinale”.

Sul posto la squadra 7A dei Vigili del fuoco del distaccamento di Macomer, il personale del 118, l’elisoccorso e la polizia per i rilievi.