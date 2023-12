Porto Torres. Auto in fiamme davanti a una palazzina: evacuata famiglia

Due auto sono state coinvolte da un incendio divampato nel porticato di una palazzina

Di: Redazione Sardegna Live

Auto in fiamme questa notte a Porto Torres, in via Lusso, dove intorno alle 23:30 è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Sassari. L'incendio divampato nel porticato di una palazzina, coinvolgendo due mezzi parcheggiati e danneggiando parzialmente un box auto attiguo.

A dar manforte alla squadra è stata inviata anche un'autobotte dalla Sede Centrale di Sassari. Durante le operazioni di estinzione, durate complessivamente un'ora, una famiglia occupante un appartamento al primo piano è stata precauzionalmente evacuata a causa del denso fumo, poi ha fatto rientro nella propria abitazione.

Sul posto presenti anche i carabinieri per i provvedimenti di competenza.