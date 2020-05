I dati sono incoraggianti: da ieri un solo contagio e nessuna vittima

Nell’Isola sono stati eseguiti 36.710 test

Di: Redazione Sardegna Live

Un solo caso di positività al coronavirus dall'ultimo aggiornamento in Sardegna.

Sono 1.345 in tutto i contagi accertati nell'Isola dall'inizio dell'emergenza, come rilevato dall'Unità di crisi regionale, le persone attualmente positive sono 491.

Tra questi, i pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 88 (10 in terapia intensiva e 78 ricoverati con sintomi), 403 sono le persone in isolamento domiciliare.

In totale nell’Isola sono stati eseguiti 36.710 test.