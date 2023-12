Cagliari. Market della droga in casa: coppia in manette

Un 25enne e una 44enne sono stati arrestati in flagranza di reato

Di: Redazione Sardegna Live

Gli agenti della polizia di Cagliari hanno arrestato in flagranza di reato un giovane di 25 anni e una donna di 44, conviventi, per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’ambito dell’attività di contrasto di reati in materia di stupefacenti, gli investigatori del Gruppo Falchi della Squadra Mobile nei giorni scorsi hanno effettuato servizi di appostamento nei pressi dell’abitazione della coppia, notando un continuo andirivieni di persone, verosimilmente acquirenti.

Nel pomeriggio del 20 dicembre i poliziotti hanno così deciso di effettuare una perquisizione domiciliare, che avrebbe permesso di rinvenire quattro grammi di cocaina ancora da tagliare e un piccolo quantitativo di marijuana, un bilancino elettronico di precisione, materiale destinato al confezionamento delle dosi e la somma di 1.045 euro in contanti, composta da banconote di vario taglio, verosimilmente provento dell’attività illecita.

Sul posto sono stati identificati anche alcuni avventori che, non avendo percepito la presenza degli agenti, secondo quanto riferito si stavano accingendo ad ordinare delle dosi di droga. Al termine delle incombenze i due indagati sono stati ristretti ai domiciliari. I fatti accertati dagli investigatori sono stati sottoposti alla valutazione del gip, che nell’udienza tenutasi il 21 dicembre ha convalidato la misura precautelare.