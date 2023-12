A Oristano “Il Natale del Finanziere” con tutte le famiglie

A fine serata uno speciale Babbo Natale ha distribuito sorrisi e doni ai figli dei finanzieri

Di: Redazione Sardegna Live

Si è tenuto ieri sera, nella Caserma “Renzo Atzei”, sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Oristano, il “Natale del Finanziere”, dedicato alle Fiamme Gialle della provincia Oristanese e alle loro famiglie.

Onori di casa da parte del Comandante Provinciale, Colonnello Giancarlo Sulsenti e dei comandanti dei reparti alla sede. Il momento clou della serata è stata l’esibizione, per la gioia di piccoli e grandi, del noto “Monsieur Bube’” con uno spettacolo di mimo, clown e spettacolo di figura, che è riuscito a divertire tutti con il suo vasto repertorio.

Al termine della serata, c’è stato naturalmente uno speciale Babbo Natale – che nella vita fa invece il Brigadiere Capo della Guardia di Finanza - a distribuire sorrisi e doni ai figli dei finanzieri.

“Il Natale del Finanziere ha costituito un importante momento di condivisione per le Fiamme Gialle oristanesi, testimonianza dei sentimenti di unità che animano i finanzieri che tutti i giorni espletano il servizio in stretta coesione, spirito che viene ulteriormente condiviso e rinsaldato, proprio in occasione delle festività natalizie, insieme ai bambini ed alle persone più care” si legge in una nota.