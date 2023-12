FOTO-NOTIZIA Camion perde blocco di granito sulla SS131

Di: Redazione Sardegna Live

Un blocco di granito è caduto da un tir mentre transitava sulla statale 131 in direzione Cagliari. Precisamente al km 52, in prossimità del bivio per Sardara.

È successo questa mattina, 22 dicembre, poco prima delle 8:30.

In aggiornamento