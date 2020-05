Nasce Federeventi, nuovo e primo sindacato dedicato al settore in Sardegna: è guidato da Ileana Coiana

Bertolotti, Confcommercio: ”La Sardegna ha tutte le carte in regole per ripartire dopo il lockdown e per posizionarsi in maniera determinante nel mercato degli eventi"

Di: Alessandro Congia

Nasce Federeventi Confcommercio Sud Sardegna, la rappresentante è Ileana Coiana. Il nuovo sindacato è il primo dedicato al settore in Sardegna. Nei giorni scorso si è tenuta la conferenza virtuale tra Confcommercio Sud Sardegna e i professionisti del settore “organizzazione eventi” i quali avranno un maggiore riconoscimento e saranno tutelati in termini di misure, incentivi e interventi concreti da parte delle istituzioni.

“Vi è un settore invisibile ma fondamentale che è quello degli eventi”, spiega Ileana Coiana, rappresentante di Federeventi Confcommercio Sud Sardegna, “gli eventi sono gli strumenti attraverso cui la Sardegna comunica al mondo, le aziende parlano ai mercati internazionali, una grande industria nella quale si compiono occasioni di formazione e promozione turistica. Eventi, concerti, sfilate di moda, congressi, workshop, convegni medico scientifico, fiere, matrimoni, rappresentano un’attività produttiva che raduna tantissimi lavoratori sardi, messi a dura prova dall’emergenza coronavirus”.

“La Sardegna ha certamente tutte le carte in regole per ripartire dopo il lockdown e per posizionarsi in maniera determinante nel mercato degli eventi a 360 gradi”, dice il presidente di Confcommercio Sud Sardegna Alberto Bertolotti ,“per fare in modo che avvenga questo è strettamente necessario che chi lavora in quest’ambito abbia il giusto riconoscimento, anche grazie all’attività del nuovo sindacato.”

Confcommercio quindi apre le porte a tutti gli organizzatori professionali di eventi, che a causa dell’emergenza coronavirus sono stati tra i primi a fermarsi e che saranno purtroppo tra gli ultimi a ripartire.

L’auspicio della rappresentante Coiana, professionista del settore a livello internazionale, è che arrivi il supporto anche della Regione Sardegna. “È importantissimo dar voce agli operatori Mice ( Meeting – Incentive – Conference – Event ) in quanto essi muovono un comparto che offre un grande vantaggio, quello di creare un indotto che genera a sua volta, una ricaduta su tutta la filiera turistica e di conseguenza su tutto il territorio.

Ci auguriamo che la Regione Sardegna, attentissima alla promozione del territorio e al turismo, attivi al più presto meccanismi e azioni strategiche che diano supporto agli organizzatori di eventi. Unendo le forze in un momento complicato come non mai, seguendo la scia di altre iniziative che hanno preso piede a livello nazionale, nate proprio a tutela della categoria, vedi #Italialive, ringraziamo Confcommercio Sud Sardegna per la grande opportunità dataci.“

Il gruppo, appena nato, è già al lavoro per recuperare i dati sull’indotto che crea l’industria degli Eventi.