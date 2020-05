Fucilate all'alba contro mangimificio

L'attentato domenica, indagano i carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live, foto Google Maps

Attentato contro il mangimificio Pais di Bottidda. All'alba di domenica qualcuno ha sparato alcune fucilate sulla facciata della struttura, in via Nuoro. A rendersi conto per primo dell'accaduto il custode dell'edificio, sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Bono.

Il mangimificio Pais è un'azienda importante per il territorio, dove genera un indotto non indifferente garantendo occupazione a diversi dipendenti. Aveva ripreso da poco l'attività dopo l'allentamento delle restrizioni anti-Covid.

I proprietari dell'azienda sono anche titolari dell'Agricola Sassarese, che si trova a Sassari in località Predda Niedda e si occupa del commercio di sementi e concimi, e della Oro Verde con relativi macelleria e caseificio.