Farmaci vietati utilizzati in palestra, il blitz dei Nas

Militari in azione nel Cagliaritano e in Ogliastra

Di: Redazione Sardegna Live

I carabinieri del Nas di Cagliari hanno portato alla luce un giro di affari nato attorno all'uso indiscriminato di farmaci vietati a Cagliari, Villasor e Tortolì. Il reparto dell'Arma, che ha operato insieme ai colleghi di Sanluri e Lanusei, hanno effettuato perquisizioni in abitazioni e palestre eseguendo accertamenti a carico di personal trainer, body builder e frequentatori delle medesime palestre. L'operazione è nata in seguito alle segnalazioni di alcuni genitori che si erano rivolti alla procura cagliaritana per segnalare l'assunzione di anabolizzanti da parte dei figli.

Secondo quanto emerso, i ragazzi, su suggerimento di alcuni personal trainer, avrebbero cominciato ad assumere sostanze dopanti per fini agonistici ma anche per semplice "edonismo".

Le perquisizioni avrebbero consentito di recuperati farmaci (principalmente di provenienza estera) ad azione anabolizzante e dopante, alcuni ad esclusivo uso veterinario, e documentazione di vario genere.

Gli inquirenti dovranno ora individuare le altre persone dedite all'assunzione arbitraria di tali sostanze che, spiegano, oltre a essere illegali sono pericolose per la salute.