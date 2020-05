Ripresi i lavori per la riqualificazione della biblioteca comunale

A Lanusei sono stati assegnati 135 mila euro per i lavori di manutenzione straordinaria

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo lo stop dovuto all’emergenza sanitaria, lo scorso 4 maggio scorso sono ripresi i lavori per la messa in sicurezza dell’edifico comunale di via Zanardelli, sede della biblioteca e di diverse associazioni cittadine. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Davide Burchi informa che: “La Regione Sardegna ha destinato una parte delle risorse finanziarie a valere sui fondi del mutuo infrastrutture a favore di dieci comuni della provincia di Nuoro per la realizzazione di opere incompiute e lavori di rigenerazione urbana.

A Lanusei sono stati assegnati 135 mila euro per il completamento di questi importanti lavori di manutenzione straordinaria. Il finanziamento regionale costituisce dunque un ulteriore contributo all'importante azione intrapresa dall'amministrazione a seguito dei danni causati durante le giornate di maltempo straordinario dello scorso dicembre alle strutture dell’edificio comunale”.