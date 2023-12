Donazione del sangue, la solidarietà degli studenti ogliastrini

Grande successo per la raccolta organizzata con le scuole dal Centro trasfusionale della Asl Ogliastra e dall’Avis di Lanusei

Di: Redazione Sardegna Live

Il Natale è anche solidarietà e gli studenti delle scuole di Lanusei lo sanno bene. Grazie al loro altruismo quest’anno i pazienti ogliastrini (e non solo), troveranno sotto l’albero 20 sacche in più, donate dai ragazzi dei licei e dell’istituto geometri del capoluogo ogliastrino.

Un piccolo grande miracolo reso possibile grazie alla giornata di raccolta organizzata lo scorso 19 dicembre dal Centro trasfusionale della Asl Ogliastra e dall’Avis di Lanusei. Una partecipazione davvero ampia e forse inaspettata, tanto che l’organizzazione ha dovuto utilizzare sia l’autoemoteca che gli spazi del Centro trasfusionale dell’ospedale, per poter seguire tutti i ragazzi che hanno aderito all’iniziativa.

«Sono rimasta molto colpita dal grande entusiasmo dimostrato dagli studenti – osserva Giusy Cabiddu, direttrice del Centro trasfusionale dell’Asl - sono venuti con la consapevolezza di fare qualcosa di importante. Erano tutti molto motivati, con uno spirito positivo. Erano pienamente coscienti di fare qualcosa di concreto per aiutare altre persone e la maggior parte di loro ci ha chiesto quando avrebbe potuto donare di nuovo. Inoltre – conclude la dottoressa Cabiddu – i ragazzi sono rimasti positivamente colpiti anche dal fatto che per la donazione venga preventivamente effettuato uno screening sulle loro condizioni: ho spiegato che per noi è estremamente importante la salute dei nostri donatori».

L’iniziativa del 19 dicembre è stata la prima uscita ufficiale a Lanusei del progetto dedicato alle scuole del territorio e verrà replicata a metà del 2024. Intanto, per il nuovo anno, sono già in calendario altri momenti di raccolta che coinvolgeranno associazioni, forze dell’ordine e altre realtà della società civile ogliastrina. La Asl Ogliastra ricorda che tuti i cittadini interessati a donare possono recarsi al Centro trasfusionale di Lanusei dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle 12.00, previo appuntamento, telefonando allo 0782 490 229.