A Bari Sardo piovono contributi: 800 mila euro per riqualificare un edificio del centro storico

Il Comune è stato inserito nel piano regionale delle infrastrutture.

Di: Redazione Sardegna Live

Preziosi fondi in arrivo per la comunità di Bari Sardo inserito nel piano regionale delle infrastrutture. È di 800 mila euro il contributo in arrivo nelle casse comunali che verrà utilizzato per la riqualificazione e la messa in sicurezza di un edificio che si trova nel cuore del centro storico. “Il finanziamento consentirà di continuare ad abbellire e rivoluzionare il nostro centro storico”, si legge in una nota del sindaco Ivan Mameli.

“Un'opera imponente che prevede il recupero integrale del fabbricato antico di proprietà comunale di Via Trento oltre alla pavimentazione in pietra, sostituzione e modernizzazione impianti idrici, fognari e di illuminazione delle Vie Trento, Satta e Trieste e vico III Trento. Altre opere verranno poi garantite sulla base del ribasso d’asta.

“Piano piano – scrive ancora l’amministratore - il centro storico sta decisamente cambiando aspetto. Sono diversi i cantieri oggi in corso d'opera e tanti altri sono in procinto di essere avviati. Continua così il nostro impegno a servizio della Comunità. Ringraziamo la Ras e l'assessorato ai Lavori Pubblici per l'impegno e la costante e proficua opera di collaborazione”.