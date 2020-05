Prima la stupra poi tenta di strangolarla a mani nude: arrestato un 16enne

Vittima una donna di 40 anni

Di: Redazione Sardegna Live

Era uscita di casa per la consueta corsetta serale. All’improvviso un ragazzino di appena 16 anni, di origini tunisine (ospite di un centro di accoglienza per richiedenti asilo), le è saltato addosso, buttandola a terra. Poi l’ha violentata e infine ha cercato di strangolarla a mani nude.

Per fortuna la donna, anche se ormai stremata, è riuscita a urlare e richiamare l’attenzione di due uomini che facevano jogging. I due hanno messo in fuga il minorenne e impedito che il fatto avesse un epilogo tragico. Il fatto è avvenuto ieri sera a La Maddalena in località La Moneta. La donna è stata immediatamente soccorsa e portata in ospedale.

Poi è partita la caccia all’uomo. I carabinieri di Olbia e de La Maddalena sono arrivati, in poche ore, a identificare il ragazzino e bloccarlo fuori dal centro abitato. La donna ha riconosciuto l’aggressore che è stato arrestato per violenza sessuale e tentato omicidio. Ora è in stato di fermo in una comunità per minori.