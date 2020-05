La Assl cerca un medico di Assistenza primaria per l’ambulatorio di Irgoli e Galtellì

Le domande scadranno alle ore 9 del prossimo 21 maggio

Di: Redazione Sardegna Live

La Assl di Lanusei deve provvedere ai sensi dell'art. 38 dell’Ac.n. Per la Medicina Generale del 29/07/2009 - ad assegnare l’incarico provvisorio di Assistenza Primaria per l'ambito territoriale 3.2, con apertura dell'ambulatorio nel Comune di Irgoli e Galtellì.

I medici interessati devono far pervenire domanda di disponibilità (scaricabile dal sito www.atssardegna.it - Albo pretorio - Comunicazioni/Avvisi/Manifestazioni di interesse; e dal sito www.aslnuoro.it - Notizie) esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica

medicinaconvenzionata.nuoro@atssardegna.it, entro e non oltre le ore 9 del 21 maggio. L'incarico sarà affidato ai sensi dell'Acn di Medicina Generale del 29 luglio 2009, interpellando prioritariamente i medici residenti nell'ambito, o - in mancanza di residenti - al medico meglio posizionato nella graduatoria regionale definitiva attualmente in vigore.