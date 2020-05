Tragedia sfiorata: padre e figlia litigano e si feriscono a vicenda con delle forbici

Di: Redazione Sardegna Live

Una violenta lite, probabilmente per futili motivi, ha rischiato di finire in tragedia. Questo pomeriggio a Villaurbana, padre e figlia, rispettivamente di 70 e 27 anni, hanno discusso animatamente fino ad arrivare alle mani e ferirsi a vicenda con delle forbici. Il fatto è avvenuto in un’abitazione nelle vicinanze della caserma della forestale.

I due gravemente feriti sono stati trasportati in ospedale a bordo dell’elisoccorso. La famiglia di origini milanesi qualche anno fa si è trasferita in Sardegna. Sul posto sono arrivati i carabinieri che indagano sul fatto e cercano di ricostruire la dinamica raccogliendo anche le testimonianze di vicini di casa e amici. Per il momento nessuno dei due è indagato ma potrebbero dover rispondere di lesioni gravi.