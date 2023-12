Incendio in una casa a Nuoro, 49enne perde la vita

Sul posto Vigili del fuoco e 118 ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare

Di: Redazione Sardegna Live

Tragedia a Nuoro. Un uomo di 49 anni è morto dopo aver inalato fumi causati da un incendio scoppiato nella sua casa in via Urbino.

Le fiamme sarebbero partite, per cause accidentali, da un caminetto al piano seminterrato della villetta indipendente dell’uomo e avrebbero raggiunto un divano. Il fumo sprigionato sarebbe stato fatale per il 49enne.

Purtroppo vani i tentativi di rianimarlo da parte del personale del 118, intervenuto sul posto assieme a una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro. Le fiamme sono state prontamente estinte limitando i danni al resto dell’abitazione.