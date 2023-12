“Saboris Antigus” a Mandas: il borgo antico preso d’assalto dai visitatori

“Un successone, si lavora già per la prossima edizione”, ha detto il sindaco Umberto Oppus

Di: Alessandra Leo

Le stradine tra le suggestive case in pietra e le piazze del paese completamente gremite di persone che, durante la giornata di ieri, 17 dicembre, hanno letteralmente preso d’assalto Mandas, in occasione dell’8^ e penultima tappa tappa di “Saboris Antigus”, evento arrivato alla sua decima edizione.

Vera e propria ode alle eccellenze enogastronomiche, all’artigianato e agli antichi mestieri dei comuni della Trexenta e del Sarcidano, l’edizione 2023 della manifestazione, dopo Gergei, Selegas, Serri, Siurgus Donigala, Gesico, Suelli e Guasila e prima di concludere con Nurri, è approdata tra le vie dell’antico borgo del Sud Sardegna, un tempo affascinante Ducato e scrigno colmo di storia e ricchezza.

Attraverso un ricco e succulento programma stilato dall’Amministrazione comunale, capitanata dal sindaco Umberto Oppus, e con una madrina d’eccezione, Valeria Marini, i numerosi visitatori hanno potuto trascorrere una giornata all’insegna delle tradizioni, degli antichi mestieri, riscoprendo le usanze di un tempo, con uno sguardo, però, rivolto verso il futuro, considerato che hanno partecipato a tante delle attività giovani e bambini.

Tra le magnifiche chiese, il Museo Etnografico, quello Archeologico, quello del Fabbro, quello dell’Arte Sacra, le mostre, i vari punti ristoro, i laboratori e le bancarelle, la giornata è trascorsa tra cultura, tradizioni, ottimo cibo locale annaffiato da buon vino, senza trascurare i momenti divertenti grazie soprattutto ad Alessandro Pili, alias Sindaco di Scraffingiu, che ha fatto ridere a crepapelle i presenti con un comizio e acceso la fiaccola delle “Scraffingiadi”, le Olimpiadi di Scraffingiu.

“Voglio sottolineare quanto io sia orgogliosa di essere sarda e di avere sangue sardo”, ha detto invece sul palco Valeria Marini, madrina dell’evento e ospite che ha suscitato più curiosità, assieme al tanto atteso Giucas Casella.

Un successo anche per "Sardegna in Festa", presentato da Giuliano Marongiu, tra musica, tradizioni e spettacolo con la partecipazione di Alessandro Pili, Incantos con i ballerini Sabrina Merlo e Alessandro Sechi, Peppino Bande & Roberto Tangianu. Si è reso omaggio a Maria Carta.

“Tutto è andato alla perfezione – ha detto il sindaco di Mandas, Umberto Oppus, ai microfoni di Sardegna Live – Siamo estremamente soddisfatti noi e tutti coloro che hanno deciso di trascorrere la giornata a Mandas, scoprendone il potenziale territoriale, culturale e turistico. Il paese è stato letteralmente preso d’assalto e i punti ristoro saccheggiati. Quali altri metri di giudizio possiamo usare per capire com’è andato l'evento? Ringrazio calorosamente tutte le associazioni, le persone che hanno collaborato per la riuscita della manifestazione, la Protezione civile e il supporto operativo delle forze dell’ordine. Ovviamente siamo già a lavoro per l’undicesima edizione”, ha concluso il primo cittadino.

"'Saboris Antigus', così come tante altre iniziative, è fondamentale per far conoscere la Sardegna e la rinomata accoglienza dei sardi, raccontandole nel mondo - ha detto ai microfoni di Sardegna Live l'assessore al Turismo Gianni Chessa, durante la diretta - Abbiamo 3 milioni di presenze turistiche in più e ciò significa che qualcosa sta cambiando in meglio".