A Cagliari nasce un nuovo servizio di accoglienza per le persone senza dimora

Il servizio avrà sede nella struttura di via ospedale

Di: Redazione Sardegna Live

A Cagliari nasce una nuovo servizio di accoglienza per le persone che non hanno dimora. Il servizio è stato istituito dalla Diocesi di Cagliari attraverso il suo ufficio di Pastorale della Carità. La struttura sarà gestita dalla Caritas San Saturnino Fondazione Onlus.

L’inaugurazione è in programma per mercoledì alle 10 sarà presente anche l'arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi. Il servizio sarà un nuovo punto di riferimento contro la crisi economica legata all'emergenza sanitaria da Coronavirus. Un punto di accoglienza diurna e notturna per offrire aiuto in periodo particolarmente difficile: in tanti hanno perso il lavoro, soprattutto chi racimolava qualche euro alla giornata, e le richieste di aiuto e assistenza sono aumentate.