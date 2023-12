A Mandas tutti pazzi per Valeria Marini: “Sono fiera di essere sarda” VIDEO

Di: Cristina Tangianu

“Voglio sottolineare quanto io sia orgogliosa di essere sarda e di avere sangue sardo”.

Lo ha detto non appena salita sul palco Valeria Marini, che ieri a Mandas, in occasione della manifestazione Saboris Antigus, è stata accolta con curiosità e grande entusiasmo dalle tantissime persone che non sono volute mancare all’evento.

L’attrice ha subito risposto a tutti coloro che le hanno sempre attribuito parole non vere rispetto al suo rapporto con la Sardegna e i sardi: “Io ho sempre detto la verità, i miei valori sono quelli sardi e i valori sardi sono quelli più forti, perché con la lealtà, la grinta e la volontà si conquista tutto. La Sardegna è unica, meravigliosa e bisogna continuare a valorizzarla perché è magica”.

“Tutto quello che ho imparato e sono riuscita a fare nella mia vita - ha confidato l’attrice - è grazie alla mia mamma che è sarda, anche ovviamente grazie al mio papà, ma lui non è sardo, è di Viterbo. Lo salutiamo, papi ti voglio bene”. Queste ultime parole sono state rivolte all’amato papà Mario, scomparso all’età di 82 anni nel 2014.

Valeria Marini, prima di congedarsi, ha ripreso il discorso e voluto spegnere una volta per tutte le polemiche precisando: “Delle volte per fare notizia scrivono delle cose sbagliate, quindi una volta per sempre: io amo la Sardegna, amo i sardi e sono fiera di essere sarda”.

NEL VIDEO L'ARRIVO DI VALERIA MARINI E I SUOI INTERVENTI