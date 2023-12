Alghero. Accoltellato in pieno centro: ferito non è in pericolo di vita

L'episodio sarebbe avvenuto al culmine di una lite

Di: Redazione Sardegna Live

Grave episodio nella serata di ieri ad Alghero, poco prima delle 21, dove un uomo è stato accoltellato per strada in pieno centro. Si tratta di un 55enne del posto, cuoco di professione.

Forse al culmine di una lite, è stato colpito dal collo e all'addome, poi avrebbe tentato la fuga dall'aggressore. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno prestato i primi soccorsi.

Sul posto i soccorritori del 118 e i carabinieri della Compagnia di Alghero. Il 55enne è stato trasportato all'ospedale civile in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo.

Secondo una prima ricostruzione il litigio da cui sarebbe scaturito l'episodio è avvenuto in via Colombano. L'uomo, che aveva perso molto sangue, è stato soccorso in piazza Sventramento, poco distante.

I militari stanno adesso indagando su quanto accaduto e sono già al lavoro per rintracciare l'aggressore. 

ORE 12:52. I militari di Alghero hanno fermato l'uomo responsabile dell'accoltellamento di ieri sera: è un 50enne, ed è stato denunciato per lesioni.

Il ferito è il 59enne algherese Michele Nuvoli, che secondo le ultime informazioni non è in pericolo di vita, dopo essere stato colpito da più fendenti all'addome e al collo e aver perso molto sangue.