L’ospedale di Lanusei tira un sospiro di sollievo: tamponi tutti negativi

I tamponi sono stati effettuati su medici, infermieri e Oss del reparto di Rianimazione

Di: Redazione Sardegna Live

All’ospedale di Lanusei si tira un sospiro di sollievo. L’esito dei tamponi, effettuati nel reparto del Nostra Signora della Mercede, è negativo. Ad essere sottoposti ai test sono stati 35 tra medici, infermieri e Oss. I controlli sono stati resi necessari dopo il caso di positività del paziente trasferito da Nuoro nell’ospedale ogliastrino. Fortunatamente però il personale ha usato le giuste precauzioni evitando il contagio.

I tamponi sono stati inviati al laboratorio del San Francesco in attesa che la regione dia il via libera per la riapertura di quello ogliastrino che, secondo indiscrezioni, potrebbe arrivare a breve.