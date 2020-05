Era scomparsa da 7 mesi: ritrovata in strada a Escalaplano

La donna, 44 anni, è in discretecondizioni di salute

Di: Redazione Sardegna Live

Una 44enne di Carbonia, allontanatasi dalla propria abitazione il 3 ottobre 2019, è stata ritrovata in discrete condizioni di salute a Escalaplano, in via Rossini, dai carabinieri della locale Stazione impegnati nei servizi anti-Covid.

Dopo aver avvisato i familiari, che la aspettavano da 7 mesi, i militari hanno affidato la donna alle cure del 118. La donna è stata accompagnata all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari.

Gli inquirenti dovranno ora accertare dove abbia soggiornato durante questo lungo periodo.