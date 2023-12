Miniera di Olmedo: al via la stabilizzazione dei 25 operai

Arriva il via libera per le procedure di stabilizzazione per 25 operai della Miniera di bauxite di Olmedo

Di: Redazione Sardegna Live

Anita Pili, assessora regionale dell'Industria e l'amministratore unico della miniera hanno firmato l'atto che precede l'iter per le procedure di stabilizzazione per 25 operai della Miniera di bauxite di Olmedo.

"Finalmente arriviamo alla soluzione di un'altra difficile situazione riguardante un'area produttiva del nostro territorio - afferma il Presidente della Regione, Christian Solinas - Grazie all'approvazione unanime di un emendamento al collegato alla finanziaria, da parte del Consiglio regionale, diamo il via alla stabilizzazione dei lavoratori della miniera di Olmedo che da troppo tempo ormai vivevano una situazione di precarietà e angoscia".

"Il Consiglio regionale - afferma l'assessora Pili - aveva votato all'unanimità l'emendamento al collegato che prevedeva, nelle more delle leggi vigenti e del rispetto dei requisiti da parte dei lavoratori, che si potessero avviare le procedure di stabilizzazione per i venticinque minatori che dal 2018 vivono una situazione di instabilità lavorativa e contrattuale".