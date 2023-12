Bosa. Auto distrutte dalle fiamme in un parcheggio

Attentato incendiario nella notte, indagano i Carabinieri

Di: Alessandra Leo

Attentato incendiario nella notte a Bosa dove, alle ore 3, la squadra 7A del distaccamento di Macomer è intervenuta in via Alghero per un incendio che ha coinvolto diverse auto.



I veicoli, parcheggiati nel piazzale di una concessionaria, sono andati completamente distrutti dal rogo di chiara matrice dolosa, come hanno riferito i Vigili del Fuoco. Lunghe le operazioni di estinzione e messa in sicurezza del sito da parte degli operatori.



Presenti sul posto i Carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire al responsabile.