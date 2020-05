Canu (Lega): “Le attività devono riaprire. Inaccettabili le esternazioni del sindaco di Assemini”

Il consigliere: “Riapertura, delle attività consentite, grande senso di responsabilità e vicinanza alle attività produttive”

Di: Redazione Sardegna Live

Sara Canu (Lega) consigliere regionale della Lega replica alle dichiarazioni del sindaco di Assemini Sabrina Licheri che opta per rinviare la riapertura delle attività. “Inaccettabili – scrive Canu in una nota - le esternazioni del sindaco di Assemini che, su Facebook dichiara che, i sindaci dell'area metropolitana di Cagliari non riapriranno le attività”.

“Intanto – ha proseguito la donna - il sindaco di Villaspeciosa, ha emanato l'ordinanza di riapertura, delle attività consentite, dimostrando grande senso di responsabilità e vicinanza alle attività produttive del proprio territorio. Ho ricevuto il grido d'allarme, da parte di estetisti e parrucchieri, chiedo unitamente a loro, al sindaco Licheri, la riapertura delle attività consentite, in modo da riportare la cittadina ad una graduale normalità.

Siamo tutti pronti a fare la nostra parte, vogliamo solamente lavorare, questo il grido di estetisti e parrucchieri di Assemini e dell'intera area metropolitana di Cagliari”.

Sara Canu ha poi aggiunto: “Ricordiamo che, la Regione Sardegna ha emanato le tabelle relative ai dati Rt, dalle quali si evince per l'intera area metropolitana di Cagliari un 0,45 (Rt max consentito 0,50). Le attività produttive non possono aspettare, è ora che si dia fiducia ai professionisti perché possano ripartire con tutte le dovute precauzioni per prestare le proprie professionalità nel rispetto di tutte le misure di sicurezza. Non emanare le ordinanze di riapertura e vietare il lavoro, è anch'essa una presa di posizione ed un'assunzione di grande responsabilità, che avrà ripercussioni sul tutto il tessuto economico comunale”.